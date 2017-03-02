В Туапсинском районе организовали выездные консультации для фермеров

В Туапсинском районе в марте начали работать выездные учебно-методические и консультационные центры для аграриев и фермеров.

Их организовали по поручению главы Туапсинского района Владимира Лыбанева. Специалисты отрасли сельского хозяйства и ветеринары выезжают в поселения. Там они проводят встречи с животноводами и земледельцами, отвечают на их вопросы, рассказывают о мерах господдержки. Сейчас консультационные пункты работают в селах Цыпка и Георгиевском.

На консультации приходят как опытные фермеры, так и те, кто только планирует начать сельскохозяйственную деятельность.

«Чаще всего их интересует, где получить и оформить земельный участок, с чего начать собственное дело, как содержать и вакцинировать птицу и скот. Им рассказывают о государственных программах, направленных на оказание помощи фермерам, о порядке участия в них, о направлениях, поддерживаемых субсидиями, условиях кредитования», — пояснила начальник районного управления сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Ирина Томич.

Эксперты посещают подворья и на местах детально изучают проблемы, с которыми сталкиваются аграрии. Планируется, что они побывают во всех сельских поселениях, сообщает пресс-служба администрации Туапсинского района.

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