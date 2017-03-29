В Туапсинском районе построят два надземных пешеходных перехода

В поселке Новомихайловском и селе Агое в 2017 году планируют построить два надземных пешеходных перехода.

Первый переход возведут недалеко от кемпинга «Радужный» и Всероссийского детского центра «Орленок». В Агое пешеходный мост появится в районе 49-го километра. Их возведут, чтобы снизить аварийность на федеральной трассе.

«Перегруженная автомобилями дорога Джубга — Сочи проходит через все прибрежные туапсинские села и поселки. Строительство надземных переходов — один из путей решения проблемы заторов», — сказал глава Туапсинского района Владимир Лыбанев.

Сейчас разрабатывают проекты переходов. В управлении транспорта и дорожного хозяйства района пояснили, что объекты будут крытыми, с опорами и лестничными сходами из железобетона. В прошлом году такой пешеходный мост возвели в поселке Джубга, сообщает пресс-служба администрации Туапсинского района.

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