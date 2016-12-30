В Туапсинском районе ущелье реки Де-Де получило статус памятника природы

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в декабре подписал постановление о придании ущелью реки Де-Де в Туапсинском районе статуса памятника природы.

Ущелье занимает площадь более 334,2 га. Согласно постановлению, территория признана особо охраняемой природной зоной.

На ней находятся дубовые леса с водопадами, крутыми обрывами, скалистыми участками. Там можно увидеть большое количество животных и растений. Среди них есть занесенные в Красную книгу России и региона, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 27 декабря принял участие в заседании Госсовета о проблемах экологии. Он рассказал, что в течение девяти лет на Кубани планируют создать 40 особо охраняемых природных территорий регионального значения.

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