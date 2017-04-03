В Туапсинском районе в ДТП пострадали двое 13-летних подростков

В Туапсинском районе 1 апреля в аварии пострадали три человека: пенсионер и два подростка.

ДТП произошло около 10:00 в районе 21 километра трассы Джубга — Сочи. По предварительным данным, 70-летний водитель Volkswagen Touareg выехал на встречную полосу и столкнулся там с КамАЗом.

В результате ДТП водитель иномарки и двое его 13-летних пассажиров с травмами были госпитализированы, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Обстоятельства аварии устанавливаются.

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