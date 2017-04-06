В Туапсинском районе высадили аллею из 30 деревьев и кустов

В поселке Новомихайловском Туапсинского района в апреле высадили несколько десятков туй и пятиметровых берез. Деревья стали подарком к 80-летию Краснодарского края.

Юбилей регион отметит в сентябре, но поздравления принимает уже сейчас. Зеленые насаждения доставили из краснодарского питомника. Закладывали аллею представители краевой и местной властей. Расти березы и туи будут по соседству с другими хвойными и лиственными. Территория парка составляет около 20 тыс. кв. м.

«Очень хотелось бы, чтобы мы не только здесь, в этой замечательной парковой зоне, сегодня посадили деревья, но и продолжили это делать на протяжении всего этого года и последующих. Также и на землях лесного фонда, восстанавливая и поддерживая ту природную среду, которая у нас есть», — сказал заместитель губернатора Краснодарского края Сергей Усенко.

Такие «зеленые акции» проходят по всему региону. В рамках Года экологии в Краснодарском крае реализуют проекты по озеленению территорий и восстановлению лесного фонда, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

Источник