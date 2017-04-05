В Туапсинском районе высадили березовую аллею к 80-летию Кубани

В поселке Новомихайловском Туапсинского района 5 апреля высадили березовую аллею в честь 80-летия Краснодарского края и 225-й годовщины с начала освоения казаками кубанских земель.

В мероприятии принял участие вице-губернатор региона Сергей Усенко.

Новая аллея появилась в парке возле Дома культуры «Юность». Зеленая зона занимает около 20 тыс. кв. м. Помимо берез, депутаты и волонтеры высадили 18 пирамидальных туй, сообщает пресс-служба администрации Туапсинского района.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев предложил в каждом муниципалитете заложить парк 80-летия образования региона.

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