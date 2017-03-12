В Туапсинском районе высадили более 200 деревьев и кустарников

В Туапсинском районе в марте на субботниках высадили более 200 деревьев и кустарников.

В селах и поселках посадили клены, липы, платаны, сосны, туи, лавровишни, сирень, яблони. В селе Цыпка деревья появились у детского сада, в Туапсе — в сквере городов-героев, на аллее Героев, улицах Кириченко, Софьи Перовской и на въезде в город. В Небугском поселении озеленение провели во дворах многоквартирных домов и на территории здравниц.

В муниципалитете ликвидировали 32 стихийные свалки и очистили от мусора более 28 тыс. кв. м территорий. Всего в субботниках приняли участие более 800 человек, сообщает пресс-служба администрации Туапсинского района.

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