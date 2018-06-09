В Туапсинском ТЮЗе поставят два новых спектакля

В театре пройдут премьеры спектакля для взрослых по пьесе Николая Гоголя «Женитьба» и детской постановки «Приключения поросенка Фунтика».

Труппа Театра юного зрителя уже приступила к работе над представлением для взрослых. В «Женитьбе» будут задействованы все актеры. Декорации и костюмы для спектакля подготовит художник из Санкт-Петербурга Юлия Горячева. Также для оформления сцены планируют привлечь моушн-дизайнера из Москвы, чтобы применить в спектакле современные мультимедийные технологии.

В подготовке театральных постановок собираются использовать проекторы, специальные экраны и дополнительное звуковое, световое и музыкальное оборудование, которое приобретет театр.

«Новинки позволят при создании спектаклей не пользоваться тяжелыми и громоздкими декорациями и в принципе исключить декорации до минимума», — рассказал художественный руководитель ТЮЗа Александр Николаев.

Премьера пьесы Гоголя назначена на середину октября. Новый детский спектакль подготовят к Новому году, сообщает пресс-служба администрации Туапсинского района.

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