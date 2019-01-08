Первое слушание по делу об убийстве в 2016 году российского дипломата проходит 8 января в Анкаре.

По делу проходят 28 подозреваемых, при этом некоторые из них находятся за границей.

По версии обвинения, убийство посла России в Турции 62-летнего Андрея Карлова было провокационной акцией, направленной на подрыв российско-турецких отношений. Также преступление было совершено с целью «посеять хаос», сообщает «Российская газета».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», посол РФ в Турции Андрей Карлов 19 декабря 2016 года скончался в результате вооруженного покушения в Анкаре. Нападение произошло в Галерее современного искусства. По словам очевидцев, в посла стреляли со спины, когда тот заканчивал речь на открытии выставки. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия квалифицирует убийство посла в Турции как теракт. Момент покушения на российского посла попал на видео (18+).

Суд турецкой Анкары по делу об убийстве российского посла Андрея Карлова арестовал двух человек. Ранее сотрудники прокуратуры Анкары допросили по этому делу пять человек. В Анкаре задержали россиянку, которую подозревают в связи с убийцей посла РФ.

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