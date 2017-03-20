В Турции объяснили причины ввода пошлины на зерно из России

Член управляющего совета союзов экспортеров Стамбула Зекерия Мете 20 марта объяснил, почему Турция ввела таможенные пошлины на импорт российской пшеницы.

По его словам, это связано с тем, что России полностью не сняла запрет на поставку турецкой сельхозпродукции.

«Многие наши коллеги-экспортеры попали в сложное положение и несут убытки. Получается, что Турция покупает российские товары, а Россия наш товар не покупает. Чтобы эта ситуация была более сбалансированной, министерство экономики по нашему запросу с 15 марта ввело новую норму относительно российской пшеницы. Официального заявления не было, но я как глава сектора, знаю эту тему», — пояснил Мете.

Он напомнил, что Турция не присоединилась к антироссийским санкциям, введенным в 2014 году США, странами ЕС и рядом других стран.

«Мы экспортируем из России на 800 млн долларов овощей и фруктов и ввозим на 2 млрд долларов пшеницы, ячменя и другой продукции. Выигрывать и зарабатывать должны обе стороны. Мы очень хотим торговать с Россией, но условия должны быть равными. Пока этого не будет, мы продолжим поддерживать свой запрос в министерство», — добавил Мете.

По его словам, суда с российской сельхозпродукцией, которые вышли из портов отправки до 15 марта, будут приняты в Турции, сообщает РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», турецкие власти в марте лишили Россию права беспошлинной поставки пшеницы, кукурузы и подсолнечного шрота. Посол России при ВТО Геннадий Овечко в ближайшее время встретится в Женеве со своим турецким коллегой для обсуждения ситуации с пошлинами на импорт пшеницы.

В России 1 января 2016 года был введен запрет на томаты, репчатый лук и лук-шалот, цветную капусту и брокколи, огурцы и корнишоны, апельсины, мандарины и гибриды цитрусовых, виноград, яблоки, груши, абрикосы, персики и нектарины, сливы и терн, землянику и клубнику из Турции.

В минсельхозе Турции 6 мая 2016 года выразили надежду, что Россия отменит ограничения на импорт сельскохозяйственной продукции. Минсельхоз РФ призвал не торопиться снимать запрет на продукты из Турции.

Официальный представитель Россельхознадзора Юлия Мелано 16 августа 2016 года сообщила, что РФ готова снять эмбарго, если турецкая сторона укрепит фитосанитарную безопасность своих фруктов, овощей и ягод. Ввоз некоторых сельскохозяйственных товаров из Турции разрешили в начале октября 2016 года. Правительство России в марте 2017 года сняло запрет на поставки лука, цветной капусты, брокколи и гвоздик из Турции.

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