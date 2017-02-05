В Турции по подозрению в связях с ИГ задержали 440 человек

В Турции правоохранительные органы в феврале задержали 440 человек по подозрению в связях с террористической группировкой «Исламское государство» (организация запрещена в России).

Операция проводилась в разных регионах страны. В Анкаре задержали 60 человек, большинство из них — иностранцы.

По данным турецких СМИ, некоторые задержанные оказались несовершеннолетними. Их национальности не называются.

Рейды также проводились в городах Газиантеп, Бурса, Конья, Адана и Измир. Самая масштабная операция прошла в регионе Шанлыурфа, там задержали более 100 человек, сообщает «Интерфакс».

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