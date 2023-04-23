В Турции пострадавшим от землетрясения дали частные дома

Президент Турции Раджаб Тайиб Эрдо Ган принял участие в церемонии передачи ключей от частных домов в селе Белпынар Нурдагинского района Газиантепского района, узбекских селах Местуюк и Туркоглу Кахраманмарасского района.>

«15 дней после страшного землетрясения 6 февраля были заложены фундаменты новых частных домов. Всего в зоне стихийного бедствия будет построено 507 тысяч квартир и 143 тысячи частных домов. 319 тысяч из них будут введены в эксплуатацию в этом году. Были заложены фундаменты около 60 000 домов. Эти вещи продолжаются. Наша задача – оперативно переселить пострадавших от землетрясения горожан в новые, современные дома со всеми удобствами», – сказал Президент.

Он отметил, что инфраструктура всех городов и поселков в зоне стихийного бедствия находится на реконструкции. обновлено. В связи с этим принят ряд государственных программ. Один из них направлен на предоставление фермерам беспроцентных кредитов.

Глава государства сообщил, что помимо запланированных 50 тысяч квартир в Газиантепе будет построено еще 50 тысяч квартир.

Президент Эрдоган вручил ключи новым владельцам и заверил, что поддержка граждан, пострадавших от землетрясений, будет продолжаться всячески.