В Турции при пожаре в отеле пострадали постояльцы из России

По данным СМИ, госпитализированы как минимум четверо граждан РФ.

Пожар произошел около 8:00 29 июля в одном из пятизвездочных отелей в районе города Кемера на средиземноморском побережье Турции. Возгорание началось на кухне.

Пожарные бригады эвакуировали некоторых постояльцев с балконов. Всего из здания вывели около 400 человек.

По данным телеканала A Haber, в разные больницы после пожара были доставлены 14 человек, среди которых четверо россиян и десять граждан Турции, сообщает ТАСС.

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