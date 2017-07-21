В Турции произошло землетрясение магнитудой 6,7

Толчки зафиксировали у западного побережья республики. По предварительным данным, не менее двух человек погибли.

По данным Европейского средиземноморского сейсмологического центра, землетрясение произошло в 1:31. Эпицентр толчков находился в 12 км к югу от курорта Бодрум провинции Мугла, в 16 км от греческого острова Кос и в 90 км от острова Родос. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

По данным зарубежных СМИ, на острове Кос погибли не менее двух человек. Пострадали более 120 граждан. На Косе нарушено паромное сообщение и повреждены многие здания. Местные жители в социальных сетях сообщают, что разрушен минарет старинной мечети Дефтердар.

Сообщается, что в Турции землетрясение не привело к серьезным последствиям. Однако около 70 человек обратились в больницы Бодрума.

Власти города Мугла заявили, что в результате землетрясения произошел сбой в электроснабжении в отдельных частях провинции. Мэр Бодрума сообщил, что на некоторых старых зданиях появились трещины.

Предполагается, что землетрясение вызвало небольшое цунами. Оно привело к подтоплению некоторых отелей, расположенных на побережье Мармариса, сообщает ТАСС.

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