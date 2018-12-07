В Турции суд по делу об убийстве посла Андрея Карлова начнется в январе 2019 года

По данным турецкого телеканала NTV, процесс стартует 8 января и пройдет в Анкаре.

Обвинения предъявили 28 подозреваемым, в числе которых проповедник Фетхуллах Гюлен, проживающий сейчас в США. Анкара также обвиняет его в подготовке госпереворота в июле 2016 года.

Среди подозреваемых в убийстве Карлова — Шериф Али Текелан, Эмруллах Услу, Шахин Согюта, Хайреддин Айдынбаш, Мустафа Тимур Озкан. Им выдвинуто обвинение в подготовке покушения на посла РФ с террористическими целями, пишет «Российская газета».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», посол РФ в Турции Андрей Карлов 19 декабря 2016 года скончался в результате вооруженного покушения в Анкаре. Нападение произошло в Галерее современного искусства. По словам очевидцев, в посла стреляли со спины, когда тот заканчивал речь на открытии выставки. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия квалифицирует убийство посла в Турции как теракт. Момент покушения на российского посла попал на видео (18+).

Суд турецкой Анкары в январе по делу об убийстве российского посла Андрея Карлова арестовал двух человек. Ранее сотрудники прокуратуры Анкары допросили по этому делу пять человек. В марте в Анкаре задержали россиянку, которую подозревают в связи с убийцей посла РФ.

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