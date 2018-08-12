В Турции задержали путешественника из Армавира

Юрий Бурлак и его напарник Владимир Лихачев в конце июля отправились в открытое море.

От берегов Крыма пловцы планировали добраться до Греции вплавь со специальным плотом.

В районе пролива Босфор путешественники попали в шторм. Для того, чтобы объяснить ситуацию и пройти паспортный контроль, они связались по рации с местными службами. Береговая охрана доставила спортсменов в Стамбул. На них составили протокол.

Генконсульство России в Турции сообщило, что турецкие власти готовы легализовать нахождение путешественников в стране, но при условии выезда из Турции и покупке билетов в РФ, сообщает портал gorodarmavir.ru.

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