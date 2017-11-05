В Турции заявили о переносе конгресса нацдиалога Сирии

Об этом сообщил официальный представитель турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын.

«Они [Россия] сказали, что планируют провести конгресс народов Сирии. Мы попросили предоставить нам больше информации об этом. Они согласились. А потом до нас дошли некие заявления, против которых мы выступили. И тогда Кремль с нами связался и заявил, что конгресс будет перенесен, а PYD [курдская партия «Демократический союз»] не будет в нем участвовать», — цитирует Калына.

По его словам, Анкара продолжает консультации с Москвой по поводу проведения этого конгресса на уровне президентов., сообщает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал Haberturk.

Ранее официальный представитель Эрдогана заявил, что Турция считает приглашение курдской партии ДС на мероприятие в Сочи неприемлемым. Анкара рассматривает ее как сирийское ответвление Рабочей партии Курдистана, которая ведет вооруженную борьбу с турецкими властями и признана террористической организацией.

Заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов 2 ноября сообщил, что курды из ДС являются гражданами Сирии и должны участвовать в урегулировании, как и представители иных этнических и конфессиональных групп, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», конгресс сирийского народа должен пройти в Сочи 18 ноября. Предполагается, что участие в нем примут 1-1,3 тыс. человек. Комитет по переговорам сирийской оппозиции отказался от участия в конгрессе.

Вернуться на ленту

Источник