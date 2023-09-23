В Туркменистане помиловано около 2000 осужденных по случаю Дня независимости

По случаю Дня независимости Туркменистана президент Сердар Бердымухамедов подписал указ о помиловании 1180 осужденных граждан страны, местный телеканал «Алтын Асир» сообщает.

Документ был подписан на расширенном заседании правительства. Глава Туркменистана пожелал освобожденным гражданам усердно трудиться, вносить свой вклад в масштабную работу, ведущуюся в стране, усердно служить Родине, жить, видя плоды добросовестного труда.

Глава Туркменистана Госсовет безопасности Туркменистана поручил своему секретарю, министру обороны Бегенчу Гундогдыеву провести необходимую работу, «чтобы помилованные граждане в ближайшее время оказались в своих домах и в объятиях своих семей».