В Туркменистане президента Бердымухамедова переизбрали на третий срок

В Туркменистане 12 февраля переизбрали на третий срок президента Гурбангулы Бердымухамедова.

По предварительным данным, за него проголосовали 97,69% граждан. Итоговая явка составила 97,27%. В ЦИК Туркменистана отметили, что выборы прошли на высоком организационном уровне.

На пост президента, кроме Бердымухамедова, претендовали еще восемь человек. Среди них директора нефтяных предприятий, кандидат от партии промышленников и предпринимателей, местные чиновники.

Бердымухамедова впервые избрали президентом Туркменистана в декабре 2006 года после смерти Сапармурата Ниязова. На выборах за него проголосовали 89% населения. В 2012 году его переизбрали на второй срок. Тогда он заручился поддержкой 97% избирателей, сообщает РБК.

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