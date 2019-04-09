В Туапсе судили участников ОПГ за покушение на братьев-бизнесменов

Двое участников банды получили по 16 лет строго режима, их подельник — 8 лет. Заказчик преступления находится в международном розыске.

В результате проведенных совместных спецопераций сотрудников краевого управления ФСБ и Росгвардии в Туапсе осудили участников ОПГ за покушение на братьев-бизнесменов. По 16 лет лишения свободы получили двое граждан Украины — Владимир Вожжов и Владимир Середенко. За решеткой 8 лет проведет их пособник — выходец из Армении.

Организованную преступную группировку создал 40-летний мужчина, с помощью заказного убийства он хотел расправиться с двумя мужчинами, с которыми у него давно был конфликт. Стрелки несколько раз покушались на жизнь бизнесменов, выслеживая их в Анапе и Туапсинском районе.

— Кто стрелял в Ольгинке из вас, скажи мне?

— Вован.

— Ты чем помогал, твоя задача? В Анапе кто снимал?

— Я.

В отношении мужчин возбудили несколько уголовных дел по факту незаконного пересечения границы России, покушения и подготовки к убийству, контрабанды оружия и боеприпасов, а также использования заведомо подложных документов.

Заказчик преступления сейчас находится в международном розыске.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», покушения произошли в декабре 2017 года в Анапе и в марте 2018 года в Туапсе. Подозреваемых задержали в Небуге 29 апреля 2018 года во время совместной спецоперации следователей СКР, оперативников ФСБ и краевого ГУ МВД России.