style=»width: 100%;»> В Туапсе в новогоднем лакомстве нашли вредителя

В морском порту Туапсе в мандаринах из Турции нашли пять живых личинок средиземноморской плодовой мухи. Данный вредитель относится к группе наиболее опасных и вредоносных видов.

Наличие в новогоднем лакомстве карантинного для России объекта подтвердила экспертиза.

Продукцию весом более 26 тонн запретили к ввозу в страну, сообщили ГТРК «Кубань» в пресс-службе управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея.

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