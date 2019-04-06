В Туапсе загорелся резервуар на нефтебазе

Сообщение о пожаре поступило в МЧС 6 апреля в 12:14. Очевидцы рассказали о возгорании в промзоне на улице Гагарина.

В 12:16 на место прибыли пожарные. Выяснилось, что горит неэксплуатиромый резервуар на площади 84 кв. м, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

По утверждению спасателей, угрозы распространения огня нет. Усилия пожарно-спасательных подразделений направлены на ликвидацию пожара.

От МЧС на месте пожара работают четыре единицы техники и 16 человек личного состава.