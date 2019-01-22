В Туапсинском районе отремонтировали поврежденный стихией мост

На хуторе Полковничий завершили восстановление моста, пострадавшего во время ливней в октябре 2018 года.

Строители установили новые опоры, пробурили скважины и уложили новую металлическую конструкцию переправы. Укрепили сваи, на берегу отсыпали участок длиной 13 м.

Теперь автомобили смогут снова ездить по мосту, сообщает пресс-служба администрации Туапсинского района.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае из-за ливней, которые прошли 24 октября 2018 года, подтопленными оказались около 30 населенных пунктов. За шесть часов в Туапсинском районе выпало около 110 мм осадков — это двухмесячная норма. Ввели режим ЧС. В Туапсинском районе из-за потока воды в реку упал пролет автомобильного моста на трассе Туапсе — Апшеронск в селе Цыпка. Оказались повреждены автодороги и железнодорожные пути. Произошли перебои с водоснабжением и электроэнергией.

Фотографии наводнения в Туапсинском районе смотрите здесь.

Фоторепортаж о последствиях наводнения в селе Кривенковском смотрите здесь.

Фоторепортаж о том, как ликвидируют последствия разгула стихии в станице Кабардинской, смотрите здесь.

Фотокорреспондент «Кубань 24» прошел по следам потопа и рассказал в статье о непредсказуемости стихии и человеческой реакции на нее.

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