В Туапсинском районе пройдет этап чемпионата мира по мотокроссу

Соревнования состоятся 8-9 июня на трассе спортивно-технического комплекса ВДЦ «Орленок».

В эти дни в Туапсинском районе пройдет российский этап чемпионата мира по мотокроссу и этап чемпионата Европы – MXGP of Russia 2019. Участниками заездов станут спортсмены из более чем 20 стран. Всего гости соревнований увидят восемь гонок — по два заезда в каждом из четырех зачетов: MXGP и MX2 — в чемпионате мира, а также EMX250 и EMX2t — в чемпионате Европы.

У зрителей также будет возможность получить автографы именитых спортсменов и посетить паддок, чтобы посмотреть, как техника готовится к соревнованиям.

«На Кубани ежегодно проходит свыше 400 международных, федеральных и локальных мероприятий. Курорты края готовы принять события самого высокого уровня, благодаря развитой инфраструктуре и культуре гостеприимства, системной работе большой команды санаторно-курортного и туристского комплекса региона по повышению качества сервиса», — сказала министр курортов, туризма и олимпийского наследия края Светлана Балаева.

На время стартов будет организована работа развлекательного городка, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.