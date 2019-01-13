В Туапсинском районе стартовал Всероссийский слет юных изобретателей

Дети из 15 регионов России приехали на слет-учебу.

В детском центре «Орленок» открылась научно-техническая смена «Наперегонки с веком». Участие в форуме принимают победители Всероссийских олимпиад по физике и информатике, а также конкурсов по техническому творчеству. Им предстоит освоить образовательную программу, ознакомиться с последними достижениями ученых.

Главную учебную площадку назвали «Технокласс», она включает несколько центров-классов: «Компьютерное моделирование», «Беспилотные летательные аппараты», «Графический дизайн» и «Гелиоцентр».

Ребят также ждут игры «ПРОсвещение», в ходе которых они узнают об истории научных открытий, получат знания по выбранному направлению и представят собственный опыт и умения. По итогам учебы они сдадут экзамены — презентуют самостоятельно разработанные проекты, свои изобретения и результаты исследований.

Проекты и идеи будут внесены в интерактивную виртуальную карту «Культурный код России», сообщает пресс-служба администрации Туапсинского района.