В Туапсинском районе задержали серийного похитителя товаров из магазинов

Молодой человек воровал продукты с выставочных витрин.

В полицию обратился директор одного из супермаркетов в поселке Шепси Туапсинского района. Он рассказал, что один из посетителей торговой точки взял с витрины товар и ушел, не оплатив его на кассе.

Полицейские просмотрели записи с камер видеонаблюдения и опросили очевидцев. Ориентировку они передели всем дежурным нарядам. На одной из улиц поселка стражи порядка заметили подозреваемого и задержали его.

Злоумышленником оказался 23-летний житель Белореченского района. Выяснилось, что там его ищут за аналогичное преступление, совершенное в январе.

Мужчине грозит срок до четырех лет лишения свободы за грабеж, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.