В туннеле под Сочи мотоциклист въехал в КамАЗ

Авария произошла 6 апреля в Центральном районе на Дублере Курортного проспекта.
Видео с места аварии выложили в соцсети очевидцы. По их словам, водитель мотоцикла не заметил едущий впереди большегруз и врезался в него. В результате столкновения мотоцикл разорвало на части.
При ДТП пострадал мотоциклист, он был госпитализирован в медицинское учреждение.
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В Сочи мотоциклист въехал в «Камаз» ⠀ Серьезная авария произошла в субботу днём, в Центральном районе по Дублёру Курортного проспекта, Мамайский тоннель. ⠀ По словам очевидцев, водитель мотоцикла двигаясь по Дублёру Курортного проспекта, не заметил впереди едущий «КАМАЗ». В результате произошло столкновение, от которого мотоцикл буквально разлетелся в разные стороны. ⠀ По предварительной информации, пострадал пилот мотоцикла, он был госпитализирован в медицинское учреждение. 🎥: от очевидцев. ⠀ Вторая база: @chpsochi ⠀ ‼️Стали очевидцем ЧП? Есть эксклюзивные кадры? Присылайте материал нам в Директ, на почту или на WhatsApp (ссылки в профиле)‼️ #ЧП #ДТП #МВД #Полиция #Россия #Гибдд #Авто #chp_sochi #ЧПСочи #Sochi #Сочи #Адлер #Лазаревское #Хоста #Краснаяполяна #Сочи2019 #Туапсе #Краснодарскийкрай #Краснодар