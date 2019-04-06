В туннеле под Сочи мотоциклист въехал в КамАЗ

Авария произошла 6 апреля в Центральном районе на Дублере Курортного проспекта.

Видео с места аварии выложили в соцсети очевидцы. По их словам, водитель мотоцикла не заметил едущий впереди большегруз и врезался в него. В результате столкновения мотоцикл разорвало на части.

При ДТП пострадал мотоциклист, он был госпитализирован в медицинское учреждение.