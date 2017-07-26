В Уфе полиция разыскала пропавшего кубанца

Молодой человек почти две недели не выходил на связь с родными.

Молодой человек освободился из мест лишения свободы в Стерлитамаке и поехал в Уфу. Оттуда он собирался отправится домой в Краснодарский край, где его ждала мать, но перестал выходить на связь.

Женщина обратилась за помощью в полицию. Сотруднику отдела уголовного розыска УМВД по Уфе удалось разыскать пропавшего. Он помог ему связаться с родными, распечатал электронный билет и проводил до поезда, сообщает пресс-служба МВД по Республике Башкортостан.

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