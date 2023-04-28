В Украину прибыли лидеры Чехии и Словакии

Лидер Украины Владимир Зеленский встретился с прибывшими с визитом президентами Чехии и Словакии.

В ходе переговоров Зеленский поблагодарил правительство Чехии за всестороннюю поддержку для Украины с первых дней крупномасштабного вторжения России.

Со своей стороны президент Чехии выразил поддержку Украине и восхищение решимостью и мужеством украинцев, борющихся за свою независимость.

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Во время встречи с президентом Словакии Зузаной Чапутовой Зеленский поблагодарил свою страну за гуманитарную и оборонную помощь Украине.

Спасибо за поддержку украинцев, которые временно находятся в вашей стране. Также благодарю вас за вашу мощную поддержку нашей армии на поле боя”, – сказал глава Киева.