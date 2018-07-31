В Успенском районе должник огородами сбежал от пристава

Местный житель не оплатил десять административных штрафов на 22 тыс. рублей.

Судебный пристав-исполнитель разыскала должника в доме у гражданской супруги. Увидев представителя закона, мужчина перепрыгнул через забор и убежал в лес через огороды.

Пристав дождалась гражданскую супругу должника и отдала ей постановление о наложении ареста на имущество, разъяснив, что его наложат, в том числе на этот дом, поскольку неплательщик живет здесь, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УФССП России по Краснодарскому краю.

На следующий день женщина привела должника к приставу. Составили десять протоколов об административном правонарушении. Мировой судья назначил мужчине 200 часов обязательных работ. Он уже отработал 20 часов.

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