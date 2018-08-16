В Успенском районе лихач на внедорожнике улетел в канаву

ДТП произошло 15 августа в 20:30 в ауле Урупском.

По предварительным данным, 38-летний водитель за рулем автомобиля «Нива» превысил скорость и не справился с управлением автомобилем, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды БДД и взаимодействия со СМИ УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В результате внедорожник вылетел с проезжей части, несколько раз перевернулся и оказался в канаве с водой. Водитель «Нивы» получил травмы, ему понадобилась медицинская помощь.

Обстоятельства аварии устанавливаются. Автоинспекторы выяснили, что у лихача не было водительских прав.

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