В Успенском районе мать ребенка обокрала воспитателя детсада

Ущерб составил 17 тыс. рублей.

В дежурную часть отдела МВД России по Успенскому району обратилась воспитатель местного дошкольного учреждения. Он рассказала, что в кабинете оставила сумку, в которой находился кошелек с деньгами, а когда вернулась, не обнаружила ее.

Сотрудники полиции опросили возможных очевидцев, изучили записи с камер видеонаблюдения. Правоохранители установили личность предполагаемой злоумышленницы. Ею оказалась 33-летняя местная жительница, ребенок которой воспитывается в детском саду. Женщину задержали и доставили в отдел полиции.

При досмотре правоохранители обнаружили у подозреваемой украденный кошелек. Злоумышленница успела потратить часть денег. Портмоне изъяли и вернули законной владелице.

Возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража). Женщине грозит до пяти лет лишения свободы. Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ведется следствие, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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