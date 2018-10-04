В Успенском районе мужчину осудили за сокрытие планов приятеля-боевика

Преступление выявили сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю.

В 2017 году по материалам УФСБ России по Краснодарскому краю за приготовление к вступлению в террористическую организацию «Исламское государство» (запрещена в России) по ст. 205.5 УК РФ мужчину приговорили к 3,5 годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в 140 тыс. рублей. Следователи УФСБ установили, что другой житель Краснодарского края достоверно знал о намерении подсудимого выехать в Сирию и присоединиться к террористической организации.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по ст. 205.6 УК РФ «Несообщение о преступлении». Действия мужчины сопоставимы с содействием террористической деятельности, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УФСБ России по Краснодарскому краю.

Успенский районный суд посчитал собранные доказательства следователей УФСБ достаточными и признал подсудимого виновным. Приговор вступил в законную силу.

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