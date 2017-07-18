В Успенском районе начали подготовку к сбору сахарной свеклы

Он начнется в конце лета. В этом году на местном сахарном заводе потратили больше 500 млн рублей на покупку и ремонт оборудования, например, приобрели современный мощный пресс, который позволит увеличить объемы переработки.

Это предприятие — одно из немногих в крае, которое не только выращивает свеклу, но и производит семена. Они поспевают на 60 га земли.

«Завязалось очень много семян сахарной свеклы. Мы готовимся их отправлять на свал, чтобы убирать, чтобы получать с каждого клубенька, который здесь находится. Получится семя сахарной свеклы, которое будет высеваться в следующем году на товарных посевах», — считает главный агроном сахарного завода Михаил Говорущенко.

Всего здесь планируют убрать более 17 тыс. га свеклы. Почти 2 тыс. из них засеяны собственными семенами. Специалисты говорят, что урожай должен быть хорошим.

«Очень бы хотелось, чтобы в этом году содержание сахара было значительно выше. Хотя бы как в те годы, которые были у нас самыми лучшими. В среднем доходило 15% содержания сахара и даже выше», — рассказал генеральный директор сахарного завода Сергей Шатохин.

К началу уборки также готовят специальное поле для хранения свеклы. Сейчас идет заливка бетона. Скоро из собранных корнеплодов здесь будут выкладывать пирамиды высотой 9 м. Затем по специальному каналу свекла будет доставляться на завод для переработки, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

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