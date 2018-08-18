В Успенском районе неопытный водитель перевернул машину

Авария произошла 17 августа в 17:40 на дороге Армавир — Успенское — Невинномысск.

По предварительным данным, 24-летний водитель автомобиля ВАЗ-217030 превысил скорость и съехал с проезжей части. Машина перевернулась.

В результате ДТП пострадал водитель, ему назначили амбулаторное лечение, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Обстоятельства ДТП устанавливаются. Сотрудники Госавтоинспекции выяснили, что мужчина живет в другом регионе, его стаж вождения составляет четыре месяца.

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