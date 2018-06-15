В Успенском районе открыли новый спортивный комплекс

В ауле Урупский с населением меньше 2 тыс. человек это первое крупное спортивное сооружение. Все желающие теперь могут заниматься самыми популярные в России видами борьбы — самбо и дзюдо.

По словам замминистра физической культуры и спорта Кубани Вячеслава Никитина, зал многофункциональный и рассчитан на любые игровые виды спорта.

«Футбол, баскетбол, гандбол, борьба, самбо, дзюдо, тхеквондо. Зал универсален, в любое время, также вечернее, жители смогут приходить, заниматься и поднимать свою физическую форму», — сказал Вячеслав Никитин.

«Для успенского района, именно для этого аула — шикарный зал. Я считаю, что жителям повезло. А теперь с них будут требовать результат. Будут новые олимпийские чемпионы», — отметил чемпион мира по самбо Эдуард Кургинян.

После торжественной части в новом спортивном комплексе прошла открытая тренировка по самбо.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник