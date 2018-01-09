В Успенском районе открыли пристройку к детском саду

Это двухэтажная пристройка, она намного больше основного здания. Теперь сад может принять дополнительно еще 40 детей.

В новых условиях обучать дошкольников будет намного комфортнее. В здании есть музыкальный зал, пищеблок с современным оборудованием, спальные комнаты и игровые зоны. На торжество в Успенский район приехала вице-губернатор Анна Минькова.

«Я сегодня видела глаза воспитателей, зашла в группы. Это совершенно другие условия. Я вам желаю, чтобы всегда было комфортно, чтобы всегда было уютно. Прекрасных, талантливых учеников. С праздником, дорогие друзья», — сказала заместитель губернатора Краснодарского края Анна Минькова.

«Мы очень рады. Всем благодарны. Огромное спасибо всем, кто участвовал в строительстве этого сада», — рассказала заведующая детским садом № 4 аула Урупского Фатима Уракова.

Всего в этот сад будут ходить 80 детей. Самые маленькие останутся в прежнем здании. В новой пристройке будут получать знания ребята из подготовительных групп.

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