В Успенском районе открылся XIII фестиваль искусств «Премьера»

Ежегодный фестиваль искусств в селе Коноково стартовал 7 марта и продлится до 30 марта.

Состоялся гала-концерт к Международному женскому дню с участием оркестра, солистов Музыкального театра и ансамбля казачьей песни «Криница».

В программе фестиваля — выступления и мастер-классы коллективов Краснодарского творческого объединения «Премьера» имени Л.Г. Гатова.

В поселке Новоурупском 20 марта пройдут концерт и мастер-класс Кубанского духового оркестра, а 21 марта в селе Маламино выступит ансамбль казачьей песни «Криница».

Финальный концерт с участием «Криницы» и Театра балета Юрия Григоровича пройдет 30 марта в Доме культуры «Юбилей» села Коноково, сообщает пресс-служба министерства культуры Краснодарского края.

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