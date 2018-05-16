В Успенском районе приставы нашли должника в бане

Гражданин задолжал банку 685 тыс. рублей.

Установлено, что в собственности у неплательщика есть автомобиль Opel Astra 2013 года выпуска. Приставы прибыли по адресу проживания неплательщика, когда тот вместе с друзьями парился бане.

«Вся компания, по словам хозяина и его друзей, ждала подруг и была крайне удивлена, обнаружив, что вместо них приехали судебные приставы. Должник, вышедший из парилки, что называется, в костюме Адама, лишь печально констатировал: «Приехали девочки, да не те»», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УФССП по Краснодарскому краю.

Во время составления акта описи и ареста автомобиля мужчина прилюдно пообещал спрятать машину. В итоге ее изъяли и передали на хранение в специализированную организацию. В ближайшее время машину выставят на торги.

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