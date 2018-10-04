В Успенском районе в ДТП с грузовиком погибли двое мужчин и пострадал ребенок

04 октября в 11:48

Авария произошла ночью 4 октября на 186-м километре трассы «Кавказ».

По предварительным данным, автомобиль Ford Fiesta, в котором находились четыре человека, в том числе и маленький ребенок, ехал в сторону Ставропольского края. Легковушка выехала на встречную полосу и столкнулась там с грузовиком Scania, за рулем которого находился 42-летний житель Ставропольского края.

В результате ДТП на месте погибли два пассажира Ford Fiesta, еще один мужчина и ребенок были госпитализированы, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

По факту аварии проводят проверку, устанавливают обстоятельства произошедшего.

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