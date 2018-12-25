Прокуратура Успенского района 25 декабря направила в суд уголовное дело в отношении организатора циркового представления. Мужчину обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в результате чего пострадал ребенок.

По версии следствия, 28 октября с 16:00 до 18:00 в селе Успенском 51-летний мужчина — организатор циркового представления, зная о том, что его выступление будет с африканским львом по кличке Кети, самоустранился от контроля за организацией и проведением циркового представления. Оно было предназначено для детей в возрасте до шести лет и проходило на манеже передвижного цирка-шапито.

Мужчина выполнял цирковой номер со львом без участия специально обученных лиц — униформистов с необходимыми средствами воздействия на животных, что является обязательным условием для работы с хищниками. Этим он создал реальную опасность для жизни и здоровья зрителей.

Во время представления он не смог удержать львицу, которая прыгнула в сторону зрителей первого ряда. Она прорвала защитное ограждение, набросилась на четырехлетнюю девочку. Ребенок получил множественные телесные повреждения, в том числе открытую черепно-мозговую травму, что является тяжким вредом здоровью, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ. Материалы дела с утвержденным обвинительным заключением направили в Успенский районный суд. Подсудимому грозит до шести лет лишения свободы и штраф в размере до 500 тыс. рублей.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 28 октября в селе Успенском во время представления с дикими животными в передвижном цирке львица через ограждение набросилась на четырехлетнего ребенка, который сидел в первом ряду. Возбудили уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 238 УК РФ об оказании услуги, не отвечающей требованием безопасности жизни и здоровья потребителей. Очевидцы выложили видео с места происшествия.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил минздраву региона оказать пострадавшей необходимую медицинскую помощь. Девочку оперативно доставили в Успенскую ЦРБ. Ребенка сразу прооперировали. Девочка, пострадавшая в цирке в селе Успенском, впала в кому. Ребенок пришел в сознание 6 ноября.

Прокуратура проверит условия содержания напавшей на ребенка цирковой львицы. Выяснилось, что это нападение не было единичным. В 2017 году в цирке скрыли нападение тигра на дрессировщика. По делу о нападении львицы на девочку задержали директора цирка. К директору цирка предъявили иск на 5 млн рублей, его арестовали.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник