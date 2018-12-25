В Успенском районе в суд ушло дело о нападении львицы на девочку в цирке» /> .overlay_banner {display:none; position:fixed; z-index:1002; opacity:0.5; filter:alpha(opacity=50); top:0; right:0; left:0; bottom:0; background:#000; } .popup_banner {display:none; position:fixed; /*border:3px solid #999; background:#fff;*/ height:100%; width: 100%; z-index:1003; /*border-radius:10px; padding:30px; padding-left: 0px;*/ top: 0%;} .close_banner {display:block; width:132px; text-align:center; cursor:pointer; height:28px; line-height:24px; background:#fff; /*color:red; border:3px solid red;*/ position:absolute; top:12px; right:10px; text-decoration:none; border-radius:3px; font-size:20px; } .time_banner {display:none; width:202px; text-align:center; cursor:pointer; height:28px; line-height:24px; background:#fff; /*color:red; border:3px solid red;*/ position:absolute; top:12px; left:10px; text-decoration:none; border-radius:3px; font-size:20px; } .open_popup_banner {text-decoration:underline; color:#00aeef; cursor:pointer; } .open_popup_banner:hover {text-decoration:none; } Новости Телеканал Видео Кубанотека Тесты Фото Прямой эфир Toggle navigation Новости Телеканал Видео Фото Тесты ТОП+ Ключевые темы: Новый год — 2019 Разгул стихии в Туапсе и Сочи Дело за малым Архив памяти (function(w, d, n, s, t) { w[n] = w[n] || []; w[n].push(function() { Ya.Context.AdvManager.render({ blockId: «R-A-327716-1», renderTo: «yandex_rtb_R-A-327716-1», async: true }); }); t = d.getElementsByTagName(«script»)[0]; s = d.createElement(«script»); s.type = «text/javascript»; s.src = «//an.yandex.ru/system/context.js»; s.async = true; t.parentNode.insertBefore(s, t); })(this, this.document, «yandexContextAsyncCallbacks»); В Успенском районе в суд ушло дело о нападении львицы на девочку в цирке

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Прокуратура Успенского района 25 декабря направила в суд уголовное дело в отношении организатора циркового представления. Мужчину обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в результате чего пострадал ребенок.

По версии следствия, 28 октября с 16:00 до 18:00 в селе Успенском 51-летний мужчина — организатор циркового представления, зная о том, что его выступление будет с африканским львом по кличке Кети, самоустранился от контроля за организацией и проведением циркового представления. Оно было предназначено для детей в возрасте до шести лет и проходило на манеже передвижного цирка-шапито.

Мужчина выполнял цирковой номер со львом без участия специально обученных лиц — униформистов с необходимыми средствами воздействия на животных, что является обязательным условием для работы с хищниками. Этим он создал реальную опасность для жизни и здоровья зрителей.

Во время представления он не смог удержать львицу, которая прыгнула в сторону зрителей первого ряда. Она прорвала защитное ограждение, набросилась на четырехлетнюю девочку. Ребенок получил множественные телесные повреждения, в том числе открытую черепно-мозговую травму, что является тяжким вредом здоровью, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ. Материалы дела с утвержденным обвинительным заключением направили в Успенский районный суд. Подсудимому грозит до шести лет лишения свободы и штраф в размере до 500 тыс. рублей.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 28 октября в селе Успенском во время представления с дикими животными в передвижном цирке львица через ограждение набросилась на четырехлетнего ребенка, который сидел в первом ряду. Возбудили уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 238 УК РФ об оказании услуги, не отвечающей требованием безопасности жизни и здоровья потребителей. Очевидцы выложили видео с места происшествия.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил минздраву региона оказать пострадавшей необходимую медицинскую помощь. Девочку оперативно доставили в Успенскую ЦРБ. Ребенка сразу прооперировали. Девочка, пострадавшая в цирке в селе Успенском, впала в кому. Ребенок пришел в сознание 6 ноября.

Прокуратура проверит условия содержания напавшей на ребенка цирковой львицы. Выяснилось, что это нападение не было единичным. В 2017 году в цирке скрыли нападение тигра на дрессировщика. По делу о нападении львицы на девочку задержали директора цирка. К директору цирка предъявили иск на 5 млн рублей, его арестовали.

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