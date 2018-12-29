Торжественное вручение ключей от нового жилья прошло в селе Успенском 29 декабря.
Квартиры полностью готовы, проведен свет и газ, установлены отопительные котлы, сделан ремонт. Жилье находится в районе с развитой инфраструктурой.
Всего в этом году для детей, оставшихся без попечения родителей, приобрели почти 800 квартир, на эти цели выделили около 1 млрд рублей.
За пять лет в регионе получили ключи от новых квартир более 6 тыс. детей-сирот. Задача на следующий год — обеспечить жильем не менее 1 тыс. 344 человек, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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