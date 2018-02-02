В Успенском районе задержали микроавтобус с тонной спирта

В отношении водителя возбудили административное дело.

Полицейские во время операции «Анаконда» остановили на посту ДПС «Успенский» ГАЗ-32213, за рулем которого был 34-летний житель Армавира. Микроавтобус досмотрели, в салоне обнаружили 50 картонных коробок, в которых находились пластиковые емкости объемом по 5 л с жидкостью с запахом спирта. Упаковка и тара промаркированы не были.

Водитель не смог предъявить полицейским документы на груз. Мужчину задержали и вместе с автомобилем доставили в полицию, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Задержанный рассказал, что за деньги согласился перевезти груз из соседней республики в Краснодарский край, но о содержимом коробок он не знал. Всего из незаконного оборота изъяли 1 тыс. л спиртосодержащей жидкости. Образцы изъятой жидкости направили на исследование, по результатам которого примут процессуальное решение.

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