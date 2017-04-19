В Успенском районе наградили лучшие территориальные органы самоуправления

Итоги работы общественников за 2016 год в апреле подвели в Успенском районе. Лучшие территориальные органы самоуправления наградили денежными призами.

Депутаты Законодательного собрания края осмотрели выставку достижений активистов. По словам председателя ЗСК Владимира Бекетова, территориальные органы самоуправления — главные помощники власти, так как изнутри знают, какие проблемы волнуют людей.

«Так мощно территориальное самоуправление представлено не во всех субъектах РФ. Мы видим, что все эти годы шел отбор, благодаря которому на позиции руководителей приходили все более компетентные, активные люди. На муниципальном и краевом уровнях была развернута система учебы. В конечном счете, ТОСы в крае стали неотъемлемой составляющей частью существующей системы управления», — сказал председатель Законодательного собрания Краснодарского края Владимир Бекетов.

Сфера деятельности общественников огромна. От покраски лавочек и бордюров во дворах, до асфальтирования дорог. К работе активно привлекают молодежь.

«Я получила первое место за организацию детского ТОСа. Когда привлекаешь детей, школьников, старших и младших, то целая система развивается. Дети уже сами убирают площадки, просятся, предлагают пойти что-то сделать», — рассказала председатель ТОС Отрадненского района Татьяна Захарова.

По итогам прошлого года награды удостоились 132 ТОСа из разных районов края. Им из региональной казны перечислили по 500, 300 и 200 тыс. рублей. Эти деньги пойдут на решение самых острых проблем. Денежные премии получили и руководители общественных организаций.

Конкурс кубанских ТОСов в этом году отметил десятилетие. Сейчас на территории Кубани действуют около 6 тыс. территориальных органов самоуправления, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

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