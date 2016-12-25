В Успенском районе нашли сбежавших из интерната подростков

Полиция Успенского района в декабре нашла двух 14-летний мальчиков, сбежавших из местной школы-интерната.

Об этом рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

С сообщением о пропаже двух несовершеннолетних воспитанников в полицию обратилась директор школы-интерната.

По словам Волк, ориентировки на розыск подростков были направлены всем дежурным нарядам полиции края. На поиски пропавших вышли полицейские, работники районной администрации и общественники.

Дети были найдены менее чем за сутки. Подростков обнаружили на территории заброшенной фермы в станице Николаевской Успенского района и доставили в отдел полиции. Инспекторы по делам несовершеннолетних провели с подростками беседу, передает «Интерфакс».

Источник