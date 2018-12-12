В Усть-Лабинске 29 сирот получили новые квартиры. Фото

Жилье приобрели в рамках государственной целевой губернаторской программы «Дети Кубани», из краевого бюджета на его покупку выделили 35,4 млн рублей.

Новый многоквартирный дом расположен на улице Воронежской в микрорайоне с развитой инфраструктурой. В шаговой доступности от него находятся два детских сада, школа, поликлиника, остановка транспорта. Молодые люди получают жилье с ремонтом «под ключ» — в квартирах уже поклеены обои, уложен ламинат, установлены сантехника и кухонная плита.

«В этом году благодаря программе «Дети Кубани» в Усть-Лабинском районе стали новоселами 29 человек, а в следующем еще 45 получат жилье», — сказала начальник управления оздоровления и отдыха детей министерства труда и соцразвития края Виктория Чубасова.

Программа «Дети Кубани» работает с 2013 года. За это время более 6 тыс. сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получили квартиры в разных районах края. В 2018 году на приобретение жилья для 789 человек выделено 964 млн рублей. В 2019 году объем финансирования программы увеличится почти вдвое — до 1,7 млрд рублей. Это позволит купить еще 1 тыс. 344 квартиры, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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