В Усть-Лабинске будут судить мужчину, который расстрелял бывшую жену и ее сожителя

В случае признания мужчины виновным ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Следственный отдел по Усть-Лабинскому району СКР по краю завершил расследование уголовного дела в отношении 42-летнего местного жителя. Его обвиняют в совершении преступлений по статьям «Убийство», «Покушение на убийство двух лиц» и «Незаконный оборот оружия», сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

По версии следствия, утром 5 июля мужчина пришел на улицу Школьную к дому 33-летней бывшей жены. Он перелез через забор, проник в дом и зашел в спальню. Там злоумышленник увидел спящую женщину и ее 26-летнего сожителя. Из ревности он произвел из пистолета один выстрел в сторону женщины и семь выстрелов в мужчину. После этого нападавший скрылся. Раненая женщина смогла вызвать скорую помощь, ее успели спасти. Мужчина скончался на месте, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», вечером того же дня подозреваемого задержали в дачном поселке в Усть-Лабинске.

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