В Усть-Лабинске эксгибициониста осудили на 13 лет за развращение школьниц

Мужчину признали виновным в совершении двух эпизодов преступлений.

В судебном заседании установлено, что обвиняемый в октябре 2017 года, находясь на территории двора железнодорожной станции Усть-Лабинская, увидел идущих из школы домой двух малолетних девочек. Подозреваемый совершил в их отношении развратные действия без применения насилия. На следующий день также вблизи здания склада при аналогичных обстоятельствах эксгибиционист совершил развратные действия без применения насилия в отношении еще четверых малолетних девочек.

Суд приговорил подсудимого к 13 годам лишения свободы с ограничением свободы сроком на один год и шесть месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Суд удовлетворил заявленные исковые требования представителей потерпевших о возмещении компенсации морального вреда в размере 100 тыс. рублей в пользу каждого.

Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном законом порядке, сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.

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