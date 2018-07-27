В Усть-Лабинске из-за дождя произошли точечные отключения электроэнергии

Вечером 27 июля на территории города выпало около 13 мм осадков.

Из-за сильного дождя были подтоплены четыре придомовые территории, вода поднялась на пять см, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Порывами ветра частично сорвало кровлю на частном доме и повредило балкон.

В некоторых домах произошло отключение света. Газо- и водоснабжение не повреждено.

Оперативная группа Усть-Лабинского пожарно-спасательного гарнизона мониторит сложившуюся ситуацию.

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