В Усть-Лабинске на Дне науки ученые представили сельскохозяйственные проекты

Он прошел в формате обмена передовыми знаниями между практиками из агрохолдинга «Кубань» Олега Дерипаски и учеными.

На встрече ученые предложили свои новые проекты, например, сохранение продуктов по формуле «От поля до тарелки» и увеличение урожайности. Во время Дня науки вышли на видеосвязь и с резидентами «Сколково». И хотя такой формат встречи для предприятия первый, опыт применения новейших разработок в сфере сельского хозяйства у агрохолдинга большой.

«Агрохолдинг «Кубань» уделяет постоянное внимание развитию новых направлений, совершенствованию. И для поддержания науки мы ежегодно выделяем более 15 млн рублей», — сказал генеральный директор агрохолдинга «Кубань» Леонид Рагозин.

Например, в 2017 году компания запустила пилотный проект «Точное земледелие». Теперь космические спутники помогают аграриям добиваться высоких урожаев.

«Данный продукт основан на космических снимках и определении неоднородности каждого поля, созданию карт заданий и распределению удобрений и средств защиты растений по плодородию почвы», — пояснил директор по растениеводству агрохолдинга «Кубань» Дмитрий Лебедь.

Специалисты агрохолдинга «Кубань» Олега Дерипаски создают новые гибриды семян кукурузы, а также применяют технологию пересадки эмбрионов крупного рогатого скота, что помогает создавать стадо высокоудойных коров.

«Берется мать-донор — корова, обладающая уникальным генетическим потенциалом. На седьмой день уже оплодотворенные эмбрионы вымываются и подсаживаются, вживляются суррогатной матери», — рассказала директор по животноводству агрохолдинга «Кубань» Наталья Куликова.

По итогам встречи специалисты агрохолдинга взяли на заметку многие предложения ученых. Они будут внимательно изучены и со временем что-то из разработок будет внедрено на практике. День науки решили проводить регулярно.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник